Провинция Астурия, Испания, 2 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Двенадцать автономных сообществ Испании и автономный город Мелилья 2 декабря находятся в состоянии тревоги, шесть из них — Арагон, Астурия, Балеарские острова, Кантабрия, Кастилия и Леон и Каталония — на оранжевом уровне погодной опасности («значительный риск»). Об этом сообщает агентство EFE.

Pixabay.com Снегопад

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Причиной стал прогноз по осадкам: в указанных регионах ожидается выпадение снега до 30 сантиметров, а также появление порывов ветра до 100 км/ч и волн от четырёх до пяти метров.

Как сообщает Государственное метеорологическое агентство (Aemet) на своем сайте, оранжевое предупреждение о снегопаде распространяется на горные хребты Астурии и Кастилии-Леона, а также Кантабрии, где в течение 24 часов на высоте от 700−800 до 1000 метров ожидается скопление снега от 25 до 30 сантиметров.