Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Коммунальщики Санкт-Петербурга вывезли более 44 тыс. кубометров снега, очищая город от последствий обильного снегопада, случившегося в конце ноября. Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Уборка снега в Петербурге

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Длившийся около двух суток снегопад резко осложнил на транспортную обстановку, в результате чего в Петербурге образовывались десятибалльные пробки. За 29−30 ноября в городе выпало более 20 сантиметров снега, что составляет две трети месячной нормы осадков.

На борьбу с последствиями стихии выделили большое количество снегоуборочной техники и машин для вывоза снега, сегодня этой работой заняты 150 погрузчиков и около 200 самосвалов. Помимо уборки улиц города, техника также работает и на магистралях.