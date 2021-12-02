Москва, 2 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. За последние сутки выявлено 3805 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число выявленных за сутки случаев существенно выросло по сравнению с предыдущим днём. Накануне исследования подтвердили 2757 случаев заражения. Суммарное число заражений с начала пандемии в столице, по информации штаба, составило 1 953 279 случаев.

За сутки госпитализированы 869 ковид пациентов, скончались 92 человека. Также в штабе назвали число пациентов, которые находятся на ИВЛ — 568 человек.