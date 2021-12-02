Берлин, 2 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Германия планирует принимать активное участие в области ядерного разоружения. Об этом в интервью газете Die Tageszeitung заявила сопредседатель германской партии «Союз-90» / «Зелёные» Анналена Бербок, которой прочат в новом правительстве Германии пост главы МИД ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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«Именно вопрос о ядерном оружии даёт понять, что в будущем мы снова будем проводить активную внешнюю политику Германии, которая сталкивается с дилеммами мировой политики», — подчеркнула Бербок.

Она уверена, что, только придя к сокращению ядерного оружия, можно сделать мир более безопасным.

«Вот почему мы как будущее правительство хотим поддержать переговоры о разоружении между США и Россией и конструктивно следим за содержанием Договора о запрещении ядерного оружия в качестве наблюдателей», — пояснила сопредседатель «Зелёных».

При этом она добавила, что ФРГ придерживается своих обязательств в рамках НАТО и ЕС, а также в отношении ядерного участия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае если Германия откажется от размещения на своей территории ядерного оружия США, оно может оказаться в Восточной Европе. Он ожидает, что «Германия продолжит оставаться частью системы совместного использования ядерного оружия, это очень важно для всей Европы, это многосторонний формат.

Также он указал, что НАТО якобы «выступает в поддержку мира без ядерного оружия», однако не может позволить, чтобы у стран — членов альянса его не было и при этом оно оставалось у других стран.