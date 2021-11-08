Москва, , 11:03 — REGNUM На сегодняшний день Россия не видит никаких предпосылок к тому, что Соединённые Штаты могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Об этом 8 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока в контактах с нами и при нынешней администрации и, конечно, при администрации Трампа не было ни малейших намёков на то, что такое движение возможно», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

По его словам, сама ситуация, а также все сигналы, «которые мы услышали и которые аккумулируем», скорее, «свидетельствует об обратном — о понижении американцами порога применения их ядерного оружия, создания все большей неопределённости в отношении того, при каких условиях такая опция (опция применения) может быть рассмотрена».

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«Мы выражали озабоченность, что подобный подход сам по себе дестабилизирует ситуацию, ослабляет стратегическую стабильность», — подчеркнул Рябков.

Он напомнил о проводимой в США работой над обновлённой версией ядерной доктрины.

«Есть, видимо, какие-то дополнительные соображения, которые они могут нам изложить в этой связи, когда мы встретимся вновь, — сказал представитель МИД РФ. — Посмотрим, всё это мы будем обсуждать в рамках предстоящего диалога с США по стратстабильности и рассчитываем на получение внятных объяснений того, что происходит и чего следует ожидать».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября власти Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии призвали президента США Джозефа Байдена не менять действующую ядерную политику США, предусматривающую право первого удара. Источники газеты Financial Times заявили, что в настоящее время администрация Байдена рассматривает возможность изменения ядерной доктрины США. Предполагается, что одним из изменений может стать переход к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Ожидается, что анализ действующей ядерной доктрины в США будет завершён к концу текущего года.