Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Количество новых заражений коронавирусом в Петербурге за прошедшие сутки составило 2623 случая, что на 204 больше, по сравнению с этим же показателем за предыдущие сутки. Данными по заболеваемости 2 декабря поделился федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уже несколько дней подряд, с однодневным перерывом, в Петербурге растет суточная выявляемость коронавируса. От пикового суточного значения за ноябрь (3421 случай) сегодняшнюю статистику отделяет 798 случаев.

За минувшие сутки количество смертей от COVID-19, как основной причины, составило 57 случаев, что на два случая меньше, чем за 30 ноября. В отличие от динамики выявления новых заражений, статистика смертности в Петербурге идет на спад. С пикового значения за ноябрь в 89 случаев она снизилась на 32 случая.

Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3106 человек. Этот показатель на 310 человек больше, чем за предыдущие сутки, тогда количество переболевших составило 2796 человек. Статистика по выздоровевшим в течение ноября была нестабильна, однако за последние три дня отметился рост этого показателя.

За все время действия пандемии в Петербурге выявили 792 314 случаев заражения COVID-19. Ковидом переболели 731 844 человека, скончались 26 320 человек.