Кабул, , 12:04 — REGNUM Решение Организации Объединенных Наций отложить рассмотрение вопроса о представителе движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при ООН является несправедливым. Об этом заявил Мохаммад Сохаил Шахин, выдвинутый движением кандидатом на должность постпреда Афганистана при ООН.

«Это решение не основано на справедливости, поскольку лишает афганский народ его законных прав», — написал он в Twitter.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем назначенный новыми афганскими властями дипломат получит право представлять страну в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета по проверке полномочий ООН Анна-Карин Энестрем сообщила, что текущий дипломатический статус в отношении представительства Афганистана и Мьянмы в Организации Объединённых Наций останется без изменений — послов этих стран в ООН пока не будет.

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