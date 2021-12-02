Кабул, 2 декабря 2021, 12:04 — REGNUM Решение Организации Объединенных Наций отложить рассмотрение вопроса о представителе движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при ООН является несправедливым. Об этом заявил Мохаммад Сохаил Шахин, выдвинутый движением кандидатом на должность постпреда Афганистана при ООН.
Он выразил надежду, что в ближайшем будущем назначенный новыми афганскими властями дипломат получит право представлять страну в ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета по проверке полномочий ООН Анна-Карин Энестрем сообщила, что текущий дипломатический статус в отношении представительства Афганистана и Мьянмы в Организации Объединённых Наций останется без изменений — послов этих стран в ООН пока не будет.
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