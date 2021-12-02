Нью-Йорк, США, , 05:37 — REGNUM Текущий дипломатический статус в отношении представительства Афганистана и Мьянмы в Организации Объединённых Наций останется без изменений — послов этих стран в ООН пока не будет. Об этом 1 декабря сообщила журналистам председатель Комитета по проверке полномочий ООН Анна-Карин Энестрем.

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«Мы отложили решение по этим двум случаям», — сказала она после заседания.

Энестрем не стала отвечать на вопросы о том, кто будет представлять Афганистан и Мьянму до принятия решения и сохранят ли свои полномочия представители, назначенные прежними властями этих стран.

В состав комитета входят девять государств. Россия, Китай и США являются его постоянными членами. Некоторые источники допускали, что назначение послов от Афганистана после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Мьянмы после государственного переворота станет первым шагом к дипломатическому признанию временных правительств.

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