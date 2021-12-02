Москва, 2 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Госдуме назвали бюрократическим совет Роспотребнадзора при возникновении проблем с результатами ПЦР-теста звонить на «горячую линию», передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Сложности с длительным проведением тестов на COVID признают и в Роспотребнадзоре — на передачу данных в лабораторию может уходить до суток и еще столько же на проведение анализа, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Решать проблемы, которые из-за этого могут возникнуть у граждан, в ведомстве предлагают путем обращения на «горячую линию». Это чисто бюрократический совет, который ничем не поможет людям», — считает Миронов.

Чтобы остановить пандемию государство должно расширить услуги гражданам, а не ограничивать их возможности, уверен парламентарий и настаивает на бесплатном ПЦР-тестировании.

Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов из-за появления нового штамма «Омикрон».