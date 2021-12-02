На Кубани число заболевших ковидом превысило отметку в 100 тыс. человек
Краснодар, 2 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки подтверждено 917 новых случаев заражения коронавирусом, данные 2 декабря опубликовал региональный оперативный штаб. Взрывной рост ковид-заболеваемости после значительного снижения в регионе фиксируется уже вторые сутки — накануне, 1 декабря, сообщалось о 868 случаях заражения.
Всего с начала пандемии на Кубани подтверждено 100 373 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 75 363 человека. За последние сутки скончались 45 пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции в регионе достигло 8 990 человек.
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На 2 декабря в стационарах лечатся 5 328 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, 2 773 из них диагноз подтвердился. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 жителей, на ЭКМО — шестеро.