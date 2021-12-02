Симферополь, 2 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Республике Крым подтвержден 431 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 декабря. Сутками ранее, 1 декабря, сообщалось о 439 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 120 339 человек. Выздоровели из этого числа 109 302 пациента, в том числе 871 человек выписан за последние сутки.

Статистика смертности от коронавируса в регионе продолжает расти — за сутки в неё включены ещё 24 летальных исхода. Общее число жертв СOVID-19 в регионе составило 3 656 человек.