Новосибирск, 2 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4024 пациента, в том числе 45 детей. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 331 человек. На ИВЛ — 53 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 3 034 984 теста на коронавирус.