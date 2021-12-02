Новосибирск, 2 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 декабря, за прошедшие сутки выявлен 391 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 402 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 43, 45, 71, 65, 89, 62, 66 лет и двое мужчин в возрасте 68 лет и женщины в возрасте 79, 65, 48, 84, 66, 64, 60 лет. Всего в регионе умерли 3830 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всегов регионе зарегистрировано 83 525 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 8853 детей; 57 606 пациентов полностью выздоровели (+134 за сутки).