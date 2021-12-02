Симферополь, 2 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Электроснабжение, нарушенное из-за непогоды в Крыму, восстановлено. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«ГУП РК «Крымэнерго» к утру 2 декабря обеспечило работоспособность энергетического оборудования, пострадавшего от действий ураганного ветра. В ряде случаев использовались дизель-генераторные установки. Все социально значимые объекты обеспечены электрической энергией», — уточнили на предприятии.

По данным «Крымэнерго», с 29 ноября из-за разгула стихии были зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи 0,4 кВ. В настоящее время энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме.

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На случай возникновения новых аварий в регионе создано более 100 аварийно-восстановительных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода бушевала в Крыму с 29 ноября по 1 декабря — на полуостров обрушились сильный ветер и дожди. А затем — снегопады. Десятки крымчан остались без света.