Москва, 2 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Решение Роспотребнадзора сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов из-за появления нового штамма «Омикрон» не приведет к увеличению числа диагностических исследований, следовательно, не будет способствовать борьбе с пандемией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил лидер «СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Казалось бы, логичное решение — приблизить тесты к реальному времени с учетом появления нового более заразного штамма. Однако из-за того, что тесты для большинства граждан платные, ожидать роста тестирования с их стороны не приходится — люди не готовы платить больше», — сказал Миронов.

А значит чаще будут ситуации, когда у них не будет информации о состоянии здоровья, рассуждает парламентарий.

Он настаивает на внедрении массового бесплатного экспресс-тестирования.