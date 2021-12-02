Новосибирск, 2 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Прибор, благодаря которому по одному выдоху человека можно диагностировать коронавирус, лёгочные заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта, изобрели в Новосибирской области благодаря господдежке. Об этом сообщили в правительстве региона.

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"Сегодня много говорится о том, что наука должна работать на человека, и работа института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН нацелена именно на это и на решение прикладных задач. То, чем они занимаются, в настоящее время крайне востребовано, фотоника — перспективное направление во всём мире. Всего в стране действует три центра фотоники, ещё один создается в Новосибирске. Институт сегодня занимается производством полного цикла — от научной идеи до готового прибора, это особенно актуально в условиях пандемии, когда мы испытываем трудности с ранней диагностикой заболеваний. Здесь создан прибор, благодаря которому можно диагностировать по одному выдоху человека заболевание коронавирусом, легочные заболевания, заболевания ЖКТ. Подобные проекты позволяют внедрять «искусственный интеллект» в нашу жизнь и использовать его для создания новых отечественных приборов и систем», — прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Как пояснил директор института Алексей Бабин, разработки в области фотоники направлены на микрообработку материалов, а также на получение информации при помощи света.