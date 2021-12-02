Черкесск, 2 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии предпримут меры для удобства жителей, которые планируют привиться от коронавируса. Два прививочных пункта откроются в ближайшее время в торговых центрах «Панорама» и «Россия». Об этом сообщила 1 декабря в ходе заседания оперативного штаба заместитель мэра Черкесска Елена Йенсен-Данильчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По её словам, открытый ранее на территории ТЦ «Панорама» передвижной пункт вакцинации не принес ожидаемого результата. Власти города надеются, что «мобильные пункты, организованные в помещениях торговых центров, будут более результативны».

Вице-премьер Ирина Гербекова высказалась за то, чтобы число пунктов вакцинации было увеличено, и призвала руководителей муниципалитетов к созданию дополнительных прививочных пунктов и усилению агитационной работы с населением, особенно старшего возраста.

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