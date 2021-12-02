Мадрид, 2 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Национальный суд Испании ратифицировал постановление от 26 ноября о введении карантина для путешественников из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

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Соответствующая мера была принята испанскими властями, чтобы остановить распространение нового варианта коронавируса «Омикрон».

Административная палата Национального суда ратифицировала меру здравоохранения, содержащуюся в постановлении SND/1309/2021 от 26 ноября, которое вступило в силу 29 ноября.