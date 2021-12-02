Москва, , 09:48 — REGNUM По итогам дня 1 декабря рубль подешевел к доллару США и укрепился к единой валюте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги

Пара доллар/рубль повысилась на 0,29%, до 74,27 руб., фунт/рубль — на 0,03%, до 98,64 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,26%, до 83,68 руб.

Пара доллар/рубль торговалась на уровне 73,90 руб. до американской сессии. К закрытию вечерней сессии курс доллара восстановился до 74,39 руб.

Ослабление нацвалюты проходило на фоне падения фондовых индексов и нефтяных котировок. Их падение вызвала новость о том, что в США зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Американец также получил поддержку от опубликованной статистики в Штатах. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ISM оказался сильнее, чем ожидалось, при этом показатели занятости и новых заказов выросли.

Индекс занятости от ADP за ноябрь укрепил ожидания того, что официальные данные по рынку труда в пятницу должны быть высокими.

Сегодня, 2 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Утренняя сессия на Мосбирже открылась снижением по доллару. Индекс доллара снизился с 96,12 до 95,92. Внешний фон для рубля остается нейтральным.

Участники рынка ожидают новой информации об «Омикроне», чтобы строить торговые планы на ближайшие полгода. По паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 73,75−72,21 руб.

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