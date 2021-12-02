Москва, 2 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Для жителей Москвы со 2 декабря открылась возможность оформления медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции по новому алгоритму. Об этом сообщает сайт департамента здравоохранения столицы.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Ранее Минздрав РФ утвердил порядок выдачи и форму справок о противопоказаниях к вакцинации, а также факте перенесённой болезни, на основании которых выдаётся цифровой сертификат. Подтвердить выданный медоотвод можно при помощи справки, отображаемой на портале госуслуг, правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года. В Москве решено провести изменения в опережающем режиме.

«В целях обеспечения федерального законодательства клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Подписан соответствующий приказ департамента здравоохранения столицы», — говорится в информации на сайте департамента.

Уточняется, что в Москве оформить медотвод по новому алгоритму можно уже со 2 декабря.