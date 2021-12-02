Москва, 2 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский не доверяет прогнозу аналитиков McKinsey, назвавших пандемию «концом эпохи» для банков. В своем телеграм-канале 2 декабря он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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"Может, с аналитикой у McKinsey всё хорошо, но с форсайтом явно не очень. В 1980 г. McKinsey «подсказала» тогдашнему монополисту на рынке телефонной связи США компании AT&T, что у мобильной связи нет будущего, а потому следует сосредоточить усилия на проводной связи. В 2005 г., в преддверии неминуемого банкротства, AT&T была поглощена SBC Communications, бывшим собственным подразделением, ставшим к тому времени крупнейшим мировым телекоммуникационным холдингом.

Еще один эпизод: в 2001 г. за несколько месяцев до банкротства Enron Corporation McKinsey опубликовала отчет, в котором, в частности, утверждалось, будто Enron — одна из наиболее инновационных компаний мира. Рынок поверил McKinsey и вскоре подсчитывал убытки.

Схожие примеры можно привести из практики General Motors или General Electric. Не удивимся, если и в этот раз «прогноз» McKinsey окажется туфтой».

Согласно исследованию аналитиков McKinsey, которое опубликовал РБК, эпидемия коронавируса ознаменовала конец эпохи для банков: с начала пандемии COVID-19 на игроков без банковской лицензии пришлось 52% прироста капитализации финансового сектора.

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