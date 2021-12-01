Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,29%, до 73,85 рубля. Евро почти синхронно теряет 0,31%, отступая до 83,64 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мировые рынки постепенно оправляются от панических настроений, посеянных появлением нового штамма коронавируса.

Несмотря на то, что пока нет достоверной информации о том, что «Омикрон» не более заразен и смертоносен, чем предыдущие версии, а производители вакцин, кроме «Спутника V», не проявляют большого оптимизма по разработке бустеров против нового штамма, сегодня большинство фондовых рынков, и в том числе российский, торгуется в плюсе.

Последнему, в частности, способствует опубликованная накануне Газпромом рекордная отчетность за девять месяцев — уже сейчас прибыль компании больше, чем годовые результаты за всю её историю.

Дополнительно рубль поддерживают результаты очередного размещения ОФЗ Минфином, прошедшего с более чем двойным превышением спроса над предложением.

Также позитивно на котировках рубля сказывается ситуация на сырьевых рынках, где практически по всем ключевым позициям наблюдается уверенный рост.

В то же время опасения ужесточения монетарной политики ФРС США продолжают давить на рынки, и плохая статистика по инфляции, равно как и слишком хорошая по рынку труда и экономической активности способна эти опасения усилить.

Пока же рубль продолжит медленное восстановление к основным валютам», — пояснил эксперт.

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