Брюссель, 2 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не имеет права на собственную «сферу влияния». Он заявил об этом 1 декабря на брифинге по итогам встречи глав МИД стран альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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По словам генсека НАТО, Россия не может препятствовать вступлению Украины в альянс и решение об этом, как считает Стотенберг, могут принимать сам Киев и страны — члены НАТО.

«У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие ещё в каких-либо странах.