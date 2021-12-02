Москва, 2 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Возможность оформления медицинского отвода от вакцинации от COVID-19 по новым правилам стала возможна со 2 декабря для жителей Москвы. Об этом 2 декабря говорится на сайте Департамента здравоохранения российской столицы.

Martin Vorel Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Отмечается, что введение нового механизма проведено в соответствии с приказом Минздрава России от 12.11.2021 № 1053н, который определяет порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания, после чего гражданину выдается сертификат с QR-кодом.

«Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка (информация о медотводе), которая содержится на едином портале государственных услуг», — говорится в сообщении.

Также указывается, что выданные медицинские отводы будут регистрировать в единой цифровой платформе здравоохранения. При этом в случае необходимости внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы могут дать врачам дополнительные консультации.

В то же время, на федеральном уровне новые правила получения медицинского отвода вступят в силу 1 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России QR-код нового образца с указанием статуса вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод в электронном или бумажном виде можно будет на портале Госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ).