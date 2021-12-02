Песчанокопский район, Ростовская область, 2 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Ростовской области на фоне сокращения коечного фонда появилась информация о начале работы дополнительного госпиталя. Его развернули на базе центральной больницы Песчанокопского района. Об этом сообщается на сайте администрации муниципального образования.

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«Для оптимизации маршрутизации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ЦРБ Песчанокопского района с 1 декабря развернут инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 20 коек», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ковидное отделение примет пациентов, которые переносят COVID-19 в лёгкой форме (при наличии показаний) и средней тяжести. Госпиталь рассчитан только для жителей Песчанокопского района.