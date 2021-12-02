Мадрид, 2 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Специалисты сферы туризма опасаются влияния штамма коронавируса «Омикрон» на ситуацию в мире, однако надеются на то, что его опасность преувеличена. Об этом «на полях» Генеральной Ассамблеи Всемирной туристcкой организации заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Tourism.gov.ru Зарина Догузова

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«Безусловно, такое опасение есть, но надеюсь, что этот штамм окажется не таким опасным, как сейчас представляется, и не приведет к еще более тяжелым последствиям», — сказала Догузова.

По её словам, в России существует список государств, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, и «в эти страны наши граждане могут летать, если, конечно, страна готова принимать с туристическими целями».

При этом Догузова попросила туристов «внимательно оценивать текущую ситуацию, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и МИД»: «При принятии решений о поездках за рубеж мы просим туристов обязательно приобретать страховки, которые в том числе покрывают расходы на лечение от COVID-19. Мы также рекомендуем страховаться от возможного невыезда за рубеж».