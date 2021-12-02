Ижевск, 2 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 декабря прививку от коронавируса сделали 638 440 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 448 502 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2949 жителей республики. 4760 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 111 114 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 396 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 декабря в республике провели 2 154 920 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5101 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2641 исследование.

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