Ижевск, , 08:55 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 декабря провели 2 154 920 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лабораторные исследования на коронавирус Kamgov.ru

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5101 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2641 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались десять человек. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3257 человек.

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