Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Ростовской области получат почти 12,5 млн рублей, предназначенные для борьбы сCOVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Центральная больница Октябрьского (сельского) района получит около 8 млн рублей для закупкидополнительных аппаратовИВЛ, кислородных баллонов и концентраторов кислорода.Остальная часть выделенных средств получитцентральнаябольницаНеклиновского района.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций пациентов сCOVID-19 решено сократить коечный фонд на 400 мест.