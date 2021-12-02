В Ростовской области на борьбу с COVID-19 выделили ещё 12 млн рублей
Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Ростовской области получат почти 12,5 млн рублей, предназначенные для борьбы сCOVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.
Дарья Драй ИА REGNUM
COVID-19
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Центральная больница Октябрьского (сельского) района получит около 8 млн рублей для закупкидополнительных аппаратовИВЛ, кислородных баллонов и концентраторов кислорода.Остальная часть выделенных средств получитцентральнаябольницаНеклиновского района.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций пациентов сCOVID-19 решено сократить коечный фонд на 400 мест.