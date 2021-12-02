Докучаевск, ДНР, 2 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Мощному минометному и стрелковому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины ранним утром сегодня, 2 декабря, подвергся промышленный город Докучаевск в 30 км от Донецка. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Стрельба, по сообщениям местных жителей, слышна и сейчас. Подробности выясняются.

Тем временем заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин известил о том, что на фронт в Донбассе прибыли боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В 503-й отдельный батальон морской пехоты прибыло около 30 боевиков националистического бандформирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он.

Басурин не исключил увеличения числа провокаций со стороны украинских силовиков на донецком направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

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Так, 30 ноября в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ получил пулевое ранение левого бедра мужчина 1987 года рождения, который в момент обстрела находился по адресу: ул. Лукьяненко, 6 в Донецке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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