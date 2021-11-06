Москва, , 14:24 — REGNUM Союзный договор России и Белоруссии предусматривает выход на единую валюту, однако в настоящее время эта возможность не обсуждается. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Россия-1».

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства Kremlin.ru

Телеведущий задал вопрос, планируют ли Россия и Белоруссия в ходе интеграции переходить на единый союзный рубль.

«Действительно, в Союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет», — ответил госсекретарь Союзного государства.

Мезенцев добавил, что российский и белорусский рубль сохраняют устойчивость в тяжёлых условиях на фоне пандемии. Он подчеркнул, что уже обеспечена возможность совместного контроля в сфере финансового регулирования. Ещё одним актуальным вопросом интеграции является использование национальных платёжных систем.

Госсекретарь Союзного государства рассказал, что углубление интеграции России и Белоруссии позволит выйти на единую промышленную политику. В частности, будут сформированы правила, которые позволят избежать ненужной конкуренции, создавая параллельные производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства на заседании Высшего госсовета.

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