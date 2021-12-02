Москва, 2 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Врач-вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов оценил эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80%», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Вместе с тем, добавил он, более точные значения эффективности будут известны в ближайшие несколько месяцев.

«В Европе этот вариант уже «гуляет», он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если ещё не попал, то попадёт в ближайшие дни», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря агентство Associated Press распространило информацию о том, что в Нигерии штамм «Омикрон» обнаружили в образце, который был взят еще в октябре 2021 года.

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