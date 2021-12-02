Батуми, Грузия, 2 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Сильный морской шторм и ливень в Батуми нанесли повреждения инфраструктуре Нового бульвара, расположенного на береговой линии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Facebook.com/BatumiCityHallofficial Последствия шторма в Батуми

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Сообщается, что 30 ноября пляж и набережную занесло камнями, грязью, песком и мусором. Коммунальным службам пришлось очищать дренажные каналы, чтобы вода уходила своевременно.

Работы по ликвидации последствий продолжались всю ночь. Очищать приходилось и набережную, и пляж. Для работ привлекли спецтехнику.

Стоит отметить, что Новый бульвар в Батуми начали строить в 2010 году. Он представляет собой зону отдыха длиной 15 км.