Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. После ухода снежного циклона «Бенедикт», завалившего Петербург 20-сантиметровым слоем снега, в Северной столице усилились морозы. Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимнего сезона, столбики термометров опустились до — 8,3°. Об этом сообщил 2 декабря ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима в Петербурге

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По его словам, погода в Петербурге в четверг будет определяться влиянием небольшого гребня антициклона, с востока и с запада сжатого облачными вихрями.

«Это станет причиной преимущественно облачной погоды, но обойдётся без существенных осадков, а температурный фон будет по-прежнему ниже нормы», — пояснил специалист.

Температура воздуха в Петербурге 2 декабря составит −6…−8 градусов, в Ленинградской области −5…−10 градусов. Ветер восточных направлений 3−8 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., что ниже нормы.