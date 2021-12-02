Берлин, 2 декабря, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Никаких «красных линий» в борьбе с коронавирусомне будет придерживаться новое правительство Германии, заявил будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц 1 декабря в интервью газете Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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По его словам, немецкие власти «сделают все, что требуется» и «ничего не исключают». Шольц отметил, что правительство ФРГ намерено распространить ограничения по коронавирусу даже на тех, кто привился или ревакцинировался от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря портал FOCUS Online распространил информацию о том, что немецкие власти обсуждают возможность введения запрета на посещение магазинов для непривитых от коронавирусной инфекции.