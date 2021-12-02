Москва, 2 декабря, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения сдали в банк крови Центрального военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко более 50 литров крови, необходимой при лечении больных с тяжёлыми заболеваниями. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Андрей Репин ИА REGNUM Десантники

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Полученная донорская кровь и её компоненты после лабораторного исследования будут направлены по назначению в лечебные учреждения по всей стране. Изготовленные из неё иммуноглобулин и плазма будут использоваться и для лечения пациентов с COVID-19.

пресс-служба Минобороны РФ «Весь личный состав, привлекавшийся к сдаче крови, предварительно в установленные сроки прошёл плановую ревакцинацию».

Отмечается, что всего в рамках акции десантники сдали более 50 литров второй и четвёртой групп крови с отрицательным резус-фактором.

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