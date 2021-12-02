Оттава, 2 декабря, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Экономика России потерпит крах в случае военной агрессии на Украине, написал бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для газеты Globe and Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Публикация создана в крайнем русофобском стиле, в ней автор преподносит читателю мысль о том, что вторжение России на Украину произошло ещё в 2014 году, а президент РФ Владимир Путин стал «первым захватчиком, которого Европа увидела за десятилетия».

Дальнейшее противостояние на Украине, по мнению Александера, приведёт к тому, что экономика России не выдержит, и страна откажется в полной изоляции.

«Более масштабное и открытое вторжение в Украину сделает господина Путина полным международным изгоем, что приведет к дальнейшему кровоизлиянию в экономику России», — написал экс-посол.

В январе 2015 года бывший президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон вместе с союзниками провел тяжелую работу по введению санкций, и «Россия теперь изолирована, а её экономика — в клочьях». Фразу президента записали в американскую историю как несбывшуюся мечту.