Пенза, 2 декабря, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 2 декабря достигло 4259 человек.

За сутки выписали по выздоровлении 566 жителей региона, всего с начала пандемии поборол инфекцию 65 381 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область доставили очередную партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в количестве 25,2 тыс. доз.

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