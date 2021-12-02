Магадан, 2 декабря, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Экстренное штормовое предупреждение объявлено для семи районов Магаданской области. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба регионального пожарно-спасательного центра.

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Уточняется, что 2 декабря в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Северо-Эвенском ГО возможно возникновение чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня. Ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 25−30 м/с.

Существует высокая вероятность повреждения линий электропередач и линий связи, нарушений в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образования снежных заносов на дорогах. В режим повышенной готовности переведены все дорожные, коммунальные и спасательные службы, а также аварийные бригады к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения и системах энергоснабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели военнослужащего во время прохождения мощного циклона на острове Итуруп в Сахалинской области.