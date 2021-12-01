Москва, 2 декабря, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Приглашение бразильскому главе Жаиру Болсонару посетить в Россию с визитом передал президент РФ Владимир Путин через посла Бразилии в Москве Родриго Де Лима Баэну Соареса. Об этом российский лидер заявил 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Будем рады видеть президента Бразилии в России», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия будет продолжать развивать двустороннее сотрудничество с бразильской стороной, включая торгово-экономическую, энергетическую и научно-технологическую сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября глава бразильского МИД Карлус Альберту Франку Франса пригласил посетить Бразилию в 2022 году министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе их встречи в Москве.