Президент России Владимир Путин сегодня, 1 декабря, посетит открывающийся центр искусства «Дом культуры «ГЭС-2» и примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств.

Как сообщает сайт Кремля, здание ГЭС-2 на Болотной набережной было построено к 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова, в нем располагалась одна из старейших электростанций Москвы. В 2009 году объекту присвоен статус памятника архитектуры.

В 2014 году здание приобрел фонд современного искусства V-А-С. Фонд, основанный Леонидом Михельсоном, пригласил студию «Ренцо Пьяно Билдинг», чтобы сделать из электростанции, снабжавшей энергией объекты московской городской инфраструктуры почти 100 лет, новое культурное пространство, вмещающее в себя выставочные площадки, авторские мастерские, студии художников.

Церемония вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.