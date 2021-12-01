Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение дня 2 декабря стихнет ветер и похолодает. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Ветер

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Согласно прогнозу синоптиков, на Дону ожидается облачная с прояснениями погода. В дневные часыместамипройдутнебольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, вотдельных районахвозможноналипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах— гололедица. Ветер стихнет до6−11 метров в секунду, однако в ряде территорий возможны порывы до 14 метров в секунду.

В ночные часы столбики уличных термометров опустятся до — 6 градусов. Днём в Ростовской области ожидается0… +5градусов, в южных районах — до +8 градусов.