Москва, 1 декабря, 2021, 23:51 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 1 декабря выявлено более 1,6 тысячи носителей коронавирусной инфекцией, свыше 44,5 тысячи военнослужащих переболели COVID-19. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене Минобороны.

Mil.ru Солдаты

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1607 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние шестерых из них оценивается как тяжёлое, ещё восемь находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 85 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 44 559 человек.

В Минобороны добавили, что в военно-медицинских организациях продолжается плановая ревакцинация от COVID-19 военнослужащих всех категорий, прошедших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров. На сегодняшний день ревакцинацию в Вооружённых силах прошли 383 750 человек.