Вашингтон, 1 декабря, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Жёсткие санкции пообещала ввести в отношении России замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 1 декабря на Киевском форуме по безопасности.

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печеньки на Майдане

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Заявив, что России следует опасаться совершать «шаги по дестабилизации Украины» и «применять силу для агрессии против Украины», Нуланд пообещала, что в случае такой политики Москвы США введут «серьёзные экономические шаги и санкции, которых ещё не было в прошлом».

Выступая на форуме в видеоформате, она сказала, что видит невыполнение Минских соглашений, и заверила Киев, что НАТО «всегда рядом».