Москва, 1 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Морозы до — 10 °C ожидаются в Москве в ночь на четверг, 2 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Мороз

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

«В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке — 10 °C», — сообщил он.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве предстоящей ночью понизится до −7…−10 °C, в Подмосковье — до −6…−11 °C.

Как отметил специалист, такая погода «с опережением в две недели точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины декабря».

При этом Тишковец предупредил, что из-за высокой относительной влажности сработает «балтийский синдром» — по ощущениям будет казаться, что температура окружающего воздуха на 3−4 градуса холоднее, чем есть на самом деле.