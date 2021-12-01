Рига, 1 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Напоминать коллегам по НАТО, ООН и ЕС о проблемах Украины пообещала эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, сообщили 1 декабря в пресс-службе внешнеполичесткого ведомства Эстонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

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На переговорах в Риге на уровне глав МИД стран НАТО и ЕС Лийметс сказала, обращаясь к украинскому коллеге:

«Мы будем держать важные для Украины, а через неё и для всего нашего региона, вопросы на повестке дня в НАТО, ЕС и ООН».

Она добавила, что Таллин выступает в поддержку планов Киева присоединиться к партнёрству в рамках Центра киберзащиты НАТО эстонской столице. Эстонский дипломат подчеркнула, что стремлению Украины, как и Грузии, в НАТО не должна мешать «ни одна третья страна».