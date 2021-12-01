Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Петербурге следователя и троих медицинских работников одной из поликлиник Красногвардейского района города подозревают в организации торговли сертификатами с QR-кодами о якобы пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 1 декабря ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По предварительным данным, задержанные следователь и трое медиков фактически организовали конвейер по фальшивой вакцинации населения от коронавируса. Горожане, которые не хотели делать прививку, но желали получить QR-код о вакцинации, платили по 10−15 тыс. рублей за фиктивную инъекцию. Воспользовались «услугами» недобросовестных медиков несколько десятков человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, это не первое подобное дело, возбужденное в Петербурге после начала массовой вакцинации и выдач QR-кодов о прививке от COVID-19. В октябре текущего года сотрудники экономической полиции установили преступную схему по фиктивной вакцинации петербуржцев от COVID-19 за дополнительную плату. В организации аферы подозреваются пять сотрудников поликлиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И.П. Павлова (поликлиника №31 КДЦ): один врач общей практики и четыре медицинские сестры. Их обвиняют в получении взятки группой должностных лиц в значительном размере по предварительному сговору.