Воронеж, , 16:39 — REGNUM Скандал разразился в Воронежском театре оперы и балета — сотрудникам, которые отказались от вакцинации против коронавируса, заблокировали пропуска для прохода в театр.

Воронежский театр оперы и балета Анна Кумицкая © ИА REGNUM

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Как сообщили сами сотрудники воронежским СМИ, распоряжение об обязательной вакцинации выпустил художественный директор театра. Тех же, кто отказался прививаться, мотивируя тем, что их профессия не входит в перечень обязательных для вакцинации, отстранили от работы, хотя они настаивают.

«Почему-то наш худрук считает себя выше федерального руководства страны. Ведь президент говорил о том, что вакцинация должна быть только добровольной. Как это назвать?! Это нарушение моего конституционного права на труд! Это просто геноцид!» — заявил «Блокноту Воронеж» ведущий солист театра Назар Немченко.

Ситуацию 1 декабря прокомментировали в департаменте культуры Воронежской области.

«По действующему законодательству и по постановлению главного санитарного врача Воронежской области о проведении профилактических прививок от 6 октября этого года сотрудники областных учреждений культуры проходят вакцинацию против коронавируса. 94% всех работников уже прошли ее, в том числе в театре оперы и балета — 95%. Сотрудники сферы культуры в своей работе сталкиваются с большим количеством людей. И именно благодаря вакцинации культурные учреждения региона продолжают радовать зрителей и посетителей. Это осознанный, добровольный и правильный выбор в пользу безопасности и заботы о своем здоровье и здоровье окружающих. Гости учреждений культуры также предъявляют QR-код о вакцинации или подтверждают перенесенное заболевание», — говорится в комментарии.

В департаменте культуры также подчеркнули, что «чтобы гарантированно обезопасить жителей и гостей области, вакцинация сотрудников учреждений культуры Воронежской области будет продолжена».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 ноября, Воронежская областная дума дала положительный отзыв на федеральный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест.