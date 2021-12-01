Непривитых сотрудников Воронежского театра оперы отстранили от работы
Воронеж, 1 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Скандал разразился в Воронежском театре оперы и балета — сотрудникам, которые отказались от вакцинации против коронавируса, заблокировали пропуска для прохода в театр.
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Как сообщили сами сотрудники воронежским СМИ, распоряжение об обязательной вакцинации выпустил художественный директор театра. Тех же, кто отказался прививаться, мотивируя тем, что их профессия не входит в перечень обязательных для вакцинации, отстранили от работы, хотя они настаивают.
Ситуацию 1 декабря прокомментировали в департаменте культуры Воронежской области.
В департаменте культуры также подчеркнули, что «чтобы гарантированно обезопасить жителей и гостей области, вакцинация сотрудников учреждений культуры Воронежской области будет продолжена».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 ноября, Воронежская областная дума дала положительный отзыв на федеральный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест.