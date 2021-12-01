Симферополь, 1 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Более 150 судов ожидают прохода через Керченский пролив по данным на вторую половину дня 2 декабря.

ИА REGNUM Керченский пролив

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Со стороны Азовского моря прохода ожидают 159 судов, ещё шесть — со стороны Чёрного моря. Несмотря на отсутствие официального запрета, судоводители не хотят рисковать из-за действующего штормового предупреждения.

«Никто на транзит не идёт из-за плохой погоды в Чёрном море. Большинство судов стоят на якорных стоянках у входа пролив с северной стороны Азовской акватории», — цитирует «Крым 24» пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода бушует на полуострове с 29 ноября. В ночь с 29 на 30 ноября в Керченском проливе закрывалось судоходство.